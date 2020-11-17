Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов перед заключительным матчем Лиги наций с Сербией

О подготовке к матчу

— Естественно, после матча с Турцией мы немного поговорили. Вчера группа футболистов, игравших в Турции с первых минут, провела восстановительное занятие, остальные тренировались больше, — рассказал Черчесов. — В понедельник прилетели в Белград, поужинали, выспались. Была небольшая теория перед ужином, за 15-20 минут разобрали нюансы прошлого матча. Сегодня предыгровая разминка.

О ротации состава у сборной Сербии

— Мы не можем говорить за наших соперников. Как они будут готовиться, есть ли у них мотивация или нет. Мы готовимся к нашему матчу. Есть турнирная борьба, которая и Сербии дает возможность быть выше в группе, чем сейчас. У нас задача, есть возможность занять первое место. И у них, и у нас есть какие-то футболисты, которые выбыли по тем или иным причинам. Сегодня проведем теорию и будем готовиться к конкретному сопернику. Медицинский штаб даст нам информацию, кто и насколько восстановился. Из этого мы будем исходить.

О новичках

— Новичков у нас достаточно. Это не из-за того, что мы так планировали. Некоторые игроки выбыли — мы вызвали нескольких ребят из молодежной сборной. С каждой теорией, собранием, тренировкой они все больше понимают, какие есть требования. Это тот случай, когда надо и им дать время, и нам набраться терпения, а затем пошагово всех встраивать в сборную. Есть команда, есть определенные принципы, которые не должны страдать.

О заменах в центре обороны

— У нас есть игроки, которые заменят тех, кого нет. Еще есть время понять, кто выйдет на поле и по какой системе будем играть. Мы спокойно к этому относимся, это надо воспринимать по-деловому. Нужно в каждой игре находить возможность выпускать на поле состав, который будет оставаться командой и сможет добиваться результата.

Об отсутствии лидера сербов Тадича

— В Сербии всегда были игроки хорошего уровня, и команда хорошо играла. Многие выступают в зарубежных именитых командах. Отсутствие Тадича? У нас тоже многие не будут играть, так что мы в равных условиях. Мы знаем, что он хороший игрок. Когда я работал в «Динамо», хотел приобрести его для нашего клуба. Душан — основательный игрок. Наверное, тренеру сборной Сербии жаль, что его не будет, но, скорее всего, в составе найдутся футболисты, которые смогут его заменить.

О замене судейской бригады

— Я работал в Польше, знаю там всех судей, никогда с ними проблем не было. Не знаю, почему произошла замена.

О Дзюбе

— Мы дали ему возможность в этой ситуации побыть с семьей, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте, к этому времени пройдет время, все успокоятся. Возможно, все на ситуацию посмотрят по-другому, и мы спокойно примем решение. Никто его из команды не выгонял, как многие писали.

Георгий Джикия: «100 игр для Жиркова не предел»

Мнением о предстоящей игре также поделился капитан сборной России.

О самых опасных игроках у соперника

— Мы никого не боимся, — заявил Джикия. — У Сербии много хороших и сильных футболистов, которые выступают в отличных клубах. Но в среду играет не Джикия против Митровича, а сборная России против сборной Сербии.

— О юбилее Жиркова, который может провести сотый матч

— Жирков — классный футболист, долгое время играет на высоком уровне. Думаю, что 100 игр для него не предел. Надеюсь, его продолжат вызывать в сборную и он будет показывать классную игру. А мы только поздравим его от души, от всего сердца, если завтра он проведет сотую игру.

Об адаптации новичков

— В коллективе новые игроки чувствуют себя достаточно неплохо. У них есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, я вспоминаю себя: когда попал в сборную, долгое время не играл. Потихоньку проходил адаптацию и со временем начал выступать. Думаю, с ними будет то же самое. Главное, что в команде нет никаких обид, «почему я не играю» и все такое. Все тренируются, все выкладываются.