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Португалия проиграла без Роналду, Испания творит шедевры, Холанн тащит Норвегию в элиту

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
12 июня. Швейцария — Португалия — 1:0.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в воскресенье матчей Лиги наций.

Кухта без гола

Лига А

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. La Rosaleda (Малага)
Испания
2:0
Чехия
Голы
Солер, 24 (1:0), Сарабия, 75 (2:0)
Испания
Симон Алонсо (Жорди Альба, 78) Иньиго Мартинес Гарсия Карвахаль Коке (Бускетс, 78) Эрнандес Солер (Гави, 60) Ольмо Мората (Торрес, 59) Асенсио (Сарабия, 72)
Чехия
Мандоус Емелка Брабец Зима Зелены (Калвах, 79) Соучек Садилек (Крал, 30) Цоуфал Черны (Хложек, 59) Кухта (Юречка, 59) Пешек (Тецл, 79)
Предупреждения
Карвахаль 78’  - 

Несмотря на второе поражение подряд, Чехия снова провела достойную игру, и какое-то время имела преимущество по голевым моментам. Первый из них не использовал Черны, после чего в очередной раз от испанских защитников умчался Кухта. На счастье хозяев, Иньиго Мартинесу все же удалось навязать нападающему «Локомотива» борьбу, из-за чего удар пришлось наносить с острого угла, и это помогло Унаи Симону.

А потом «Красная фурия» использовала первый же свой шанс благодаря гению Коке. Кажется, у полузащитника «Атлетико» есть глаза на затылке, потому что он не глядя с разворота выдал диагональ через пол поля, и принявший мяч Асенсио вывел на убойную позицию Солера. Чехи же кроме пропущенного гола еще и лишились Садлиека, которого на 30-й минуте экстренно сменил спартаковец Крал.

В целом почти не игравший за «Вест Хэм» полузащитник выглядел достойно, однако он стал одним из тех, кто не смог остановить вторую испанскую атаку. Впрочем, там сложно кого-то обвинять, потому что начатая Гави и продолженная пасом «шведой» от Дани Ольмо комбинация стала произведением футбольного искусства, а последняя передача Феррана Торреса позволила Сарабии завести мяч в пустой угол.

Забить за 55 секунд

Лига наций A. Группа 2
12 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
1:0
Португалия
Голы
Сеферович, 1 (1:0)
Швейцария
Омлин Родригес (Стрегиу, 79) Эльведи Аканджи Видмер (Штеффен, 47) Соу (Эбишер, 79) Джака Фройлер Эмболо (Цубер, 65) Сеферович Шакири (Окафор, 21)
Португалия
Руй Патрисиу Нуну Мендеш Данилу Перрейра Пепе Жоау Канселу Отавиу (Гонсалу Гедеш, 46) Рубен Невеш (Орта, 82) Бруну Фернандеш (Матеус Нунес, 74) Витинья (Бернарду Силва, 63) Андре Силва Леан (Диогу Жота, 62)
Предупреждения
Видмер 34’, Омлин 80’  -  Данилу Перрейра 13’, Жоау Канселу 59’

Безобразный первый круг с тремя поражениями явно задел Швейцарию за живое, и уже на 55-й секунде пропустивший из-за травмы три месяца Сеферович наконец-то открыл счет своим голам в календарном году. Казалось, гости должны знать все козыри форварда «Бенфики», однако Жоау Канселу оставил его без опеки после подачи Видмера.

Швейцарцы могли еще и получить право на пенальти, но попадание мяча в руку Нуну Мендеша не привело к назначению 11-метрового, так как ВАР обратил внимание арбитра на то, что атака хозяев началась с фола Эльведи на Андре Силве. А еще одним неприятным моментом для Мурата Якина стала травма Шачири, которого пришлось менять в середине первого тайма.

Впрочем, португальцы и вовсе играли без отсутствовавшего в заявке Криштиану Роналду, и все, чем они могли похвастаться по итогам первого тайма, стал отмененный из-за офсайда гол Рафаэла Леау. Проведенные Фернанду Сантушем замены расцветили игру гостей, но не настолько, чтобы спасти игру, а героем концовки стал блестяще сыгравший в воротах Омлин. Это стоило Португалии лидерства — на первой строчке теперь стартовавшая с двух ничьих Испания.

Группа A2

И

В

Н

П

М

О

Испания

4

2

2

0

6-3

8

Португалия

4

2

1

1

7-2

7

Чехия

4

1

1

2

4-7

4

Швейцария

4

1

0

3

2-7

3

Норвежцы уходят в отрыв

Лига В

Лига наций B. Группа 4
12 июн, 19:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
3:2
Швеция
Голы
Холанн, 10 (1:0), Холанн, 54 (2:0), Форсберг, 62 (2:1), Серлот, 77 (3:1), Дьекереш, 90+5 (3:2)
Норвегия
Нюланн Эстигор Страндберг Рюерсон (Педерсен, 66) Бьеркан Торсби (Берг, 66) Берге Эдегор (Торстведт, 66) Меллер Дели (Эль-Юнусси, 57) Холанн (Бериша, 89) Серлот
Швеция
Ульсен Крафт Экдаль Куртулус (Папаяннопулос, 85) Гудмундссон Каюсте (Эрикссон, 83) Форсберг Чельстрем (Классон, 60) Кулушевски Куайзон (Эланга, 58) Исак (Дьекереш, 59)
Предупреждения
Эдегор 40’, Эстигор 56’, Берге 64’, Педерсен 84’  -  Кулушевски 8’, Крафт 56’, Гудмундссон 79’
Судьи
Осмерс (Германия)
Лига наций B. Группа 4
12 июн, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
2:2
Сербия
Голы
Живкович, 8 (0:1), Митрович, 35 (0:2), Гнезда Черин, 48 (1:2), Шешко, 53 (2:2)
Словения
Облак Мевля (Горенц-Станкович, 84) Бийол Брекало (Балковец, 46) Сикошек (Вербич, 78) Куртич Гнезда Черин Карничник Зайц (Чрнигой, 47) Целар (Шпорар, 47) Шешко
Сербия
Милинкович-Савич Павлович Велькович Миленкович Младенович (Йович, 56) Груич (Милинкович-Савич, 65) Максимович (Рачич, 85) Живкович (Радоньич, 46) Лукич (Костич, 56) Тадич Митрович
Предупреждения
Сикошек 31’, Гнезда Черин 47’, Куртич 50’, Карничник 74’, Горенц-Станкович 86’  -  Груич 57’, Милинкович-Савич 90’
Удаления
Райкович 90’

Для Норвегии голы Холанна — гарантия успеха. Точнее, до четвертого тура Лиги наций за скандинавов забивал только новичок «Манчестер Сити». Решающий мяч в Сербии, дубль в первом скандинавском дерби со шведами — есть шесть очков. А стоило Холанну взять паузу, случилась нулевая ничья с аутсайдерами словенцами.

В воскресенье супербомбардир снова сделал результат, начав с безупречного удара головой. Продолжение последовало после перерыва, когда Ульсен попал руками в голову Серлоту, а ВАР пригласил арбитра к монитору, и тот указал на 11-метровую отметку. 20 голов Холанна в 21 матче за национальную команду — настоящая фантастика. Да и в роли ассистента он хорош, и его мягкий навес на голову Серлота убил шведские надежды, которые, казалось, вернул классным попаданием в верхний угол Форсберг.

Швеции с тремя поражениями впору задуматься о сохранении места в лиге В, тогда как Норвегия лидирует, опережая на три очка Сербию. Та, казалось, обеспечила себе третью победу подряд уже в первом тайме, однако после перерыва Словения за пять минут дважды наказала сербскую оборону, и 0:2 превратились в 2:2.

Группа B4

И

В

Н

П

М

О

Норвегия

4

3

1

0

6-3

10

Сербия

4

2

1

1

7-4

7

Швеция

4

1

0

3

5-6

3

Словения

4

0

2

2

3-8

2

Грузия впервые без победы

Лига С

Лига наций C. Группа 4
12 июн, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
0:0
Болгария
Грузия
Лория Хочолава Кашия Двали Кварацхелия Казаишвили (Цитаишвили, 52) Меквабишвили (Давиташвили, 63) Азаров (Китейшвили, 63) Квеквескири Лобжанидзе Микаутадзе (Зивзивадзе, 80)
Болгария
Михайлов Турицов Чорбаджийски Недялков Габалов Краев Костадинов Миланов Стефанов (Малинов, 65) Илиев (Минчев, 51) Минчев (Чочев, 85)
Предупреждения
Давиташвили 67’  -  Минчев 54’, Костадинов 75’
Судьи
Эскос (Норвегия)

Грузия прошла первую половину дистанции на одном дыхании — играя ярко, вдохновенно и результативно. Проданные за день до игры с Болгарией все 54 тысячи билетов — лучшая реакция на результаты и качество футбола команды Вилли Саньоля. Но так как к хорошему привыкаешь быстро, воскресная нулевая ничья с аутсайдером группы — особенно после 5:2 в Болгарии — удивила.

Это, впрочем, болезнь роста. Грузинской команде важно научиться выигрывать именно такие матчи, когда, несмотря на соотношение ударов 17-3, мяч упорно не хочет идти в ворота. Например, как в эпизоде с выносом защитника с линии после того, как Кварацхелия изящно подсек мяч над вратарем. Или неточным ударом Зивзивадзе на последних минутах.

Однако все по-прежнему в руках Грузии. Имея преимущество в три очка над македонцами, в сентябре она примет главного конкурента дома, и для выхода в лигу В будет достаточно ничьей. Тем более, что завершать турнир грузинам предстоит против Гибралтара.

Группа 4

И

В

Н

П

М

О

Грузия

4

3

1

0

12-2

10

Сев.Македония

4

2

1

1

7-4

7

Болгария

4

0

3

1

4-7

3

Гибралтар

4

0

1

3

1-11

1

Греция идет на повышение

Лига наций C. Группа 2
12 июн, 21:45. Panthessaliko (Волос)
Греция
2:0
Косово
Голы
Якумакис, 71 (1:0), Манталос, 90 (2:0)
Греция
Влаходимос Цимикас Хатзидиакос Мавропанос Болдок Бухалакис (Курбелис, 78) Сиопис Бакасетас (Яннулис, 85) Масурас (Александропулос, 85) Павлидис (Якумакис, 58) Хадзийованис (Манталос, 46)
Косово
Мурич Алити Крюэзиу Ррахмани Домджони Ррудхани (Лошай, 46) Бериша Бютюки (Зенели, 77) Муслия (Идризи, 58) Рашица (Сахити, 90) Муричи
Предупреждения
Якумакис 80’, Манталос 81’, Влаходимос 90’  -  Крюэзиу 35’

Осенний цикл турнира превращается для Греции в формальность, так как не пропустившие пока ни одного мяча эллины уже гарантировали себе возвращение в лигу В. В трех первых турах победы им приносили голы Бакасетаса, который не растерял кураж после выигрыша турецкой лиги в составе «Трабзонспора», а в игре с прямым конкурентом игру сделал Манталос. Он ассистировал удачно вышедшему на замену автора победного мяча Якумакису, и уже на девятой добавленной минуте, когда на подачу углового прибежал голкипер гостей, привел трибуны в восторг голом в пустые ворота.

Группа 2

И

В

Н

П

М

О

Греция

4

4

0

0

7-0

12

Косово

4

2

0

2

5-5

6

Сев.Ирландия

4

0

2

2

4-6

2

Кипр

4

0

2

2

2-7

2

Календарь матчей Лиги наций, результаты, турнирные таблицы

Эрлин Холанн
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0
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