Рангника ждет битва за выживание с тонущей Францией, Казахстан творит историю

Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

Кризис Дешама

Лига А

Нынешняя Лига наций в какой-то степени жертва ЧМ-2022. Стандартное время проведения идеально заменившего обычные контрольные матчи турнира — осень, а после окончания сезона мыслями многие уже в отпуске. Плюс тренеры еще и экспериментируют, ведя подготовку к мундиалю, а также вынужденно ротируют составы с поправкой на сумасшедший календарь. Отсюда локальные пока неудачи фаворитов, некоторые из которых рискуют даже опуститься в лигу В.

Среди них — завершившая первый круг на последнем месте Франция. Соответственно, мотивация «трехцветных» в римейке финала ЧМ-2018 была запредельной, но и Хорватия, как признался Златко Далич, приехала в Париж с мыслями о победе. А план материализовался довольно быстро, когда дебютировавший в стартовом составе Конате зацепил в штрафной Будимира, в ситуацию вмешался ВАР, и гроза пенальтистов Меньян не смог остановить удар Модрича.

После этого французы словно бились головой в выстроенную «шашечными» оборонительную стену. Причем первые таймы в этом турнире для чемпионов мира — атакующая катастрофа. 19 ударов по воротам, 8 попаданий в створ и ни одного забитого мяча!

После перерыва принципиально ситуация не менялась, хотя к воротам рвался Бензема, а коварный удар Мбаппе вратарю пришлось отбивать ногой. Хорваты же огрызались редко, но метко. У них были даже более очевидные моменты вроде эпизода, когда защитник в невероятном подкате успел выбить мяч у Пашалича. Не сравнить со штрафным в исполнении Мбаппе, после которого от разочарования поморщился даже сам футболист.

Дидье Дешаму не помогли и нацеленные на атаку замену, и тренер явно ждал большего как от Комана, так и от Гризманна, который по числу матчей за сборную (108) сравнялся с Зинедином Зиданом. Вроде бы свежий форвард заслужил лишь свист, не обработав мяч после прекрасной передачи Бензема. Франция, прервав рекордную в своей истории серию из 23 игр с забитыми мячами, продолжает тонуть, став главным разочарованием июньских туров Лиги наций.

Дания уходит в отрыв

Австрия под началом Ральфа Рангника провела очень достойный первый круг, драматичным образом проиграв только Дании. А после того, как скандинавы уступили дома Хорватии, стало очевидно, насколько сложно придется австрийцам в Копенгагене.

Как и ожидалось, хозяева начали со штурма, который увенчался передачей Меле под удар Винну, а когда соперник, как показалось, выровнял игру, все тот же Винн организовал второй гол, отправив на рандеву с вратарем Скова-Ольсена.

Такую бы эффективность Калайджичу, который на исходе часа игры из хорошей позиции запустил мяч над перекладиной. По большому счету, для хозяев это не стало даже легким испугом. Дания спокойно довела дело до победы и сохранила лидерство, а Рангника осенью ждет борьба за выживание в лиге А, и ключевым станет гостевая игра с Францией.

Группа A1 И В Н П М О Дания 4 3 0 1 6-3 9 Хорватия 4 2 1 1 3-4 7 Австрия 4 1 1 2 5:5 4 Франция 4 0 2 2 3-5 2

В одной победе от истории

Лига С

На предматчевой пресс-конференции только в мае назначенный на пост главного тренера казахстанской команды Магомед Адиев вспоминал: «Когда я возглавил сборную Казахстана, мне несколько раз СМИ задавали вопрос: «Вы понимаете, какую слабую команду вы возглавили?» Было неприятно. Не считаю этих парней слабыми. Сказал, что мы можем создать боевой коллектив. Как это делается, какие есть нюансы — расскажу после. Мой посыл был таков: если мы сами не научимся уважать свою сборную, то ее никто не будет уважать».

Сейчас российский специалист пишет историю казахстанского футбола, а возглавляемая Адиевым команда в шаге от выхода в лигу В. Словакия, кстати, после домашнего поражения в первом круге отправила в отставку Штефана Тарковича, однако эмоциональной встряски хватило только на победу над аутсайдером группы Азербайджаном, а верных выводов после первой встречи с Казахстаном сделано не было.

В понедельник словаки допускали очевидные ошибки при фланговых атаках хозяев, а действия защитников в случае с первым голом в исполнении Вороговского — настоящая катастрофа. Казахстанцы же смогли компенсировать потерю дисквалифицированного лидера полузащиты Куата, который недолго время выступал в РПЛ за «Оренбург» и «Химки».

Единственным представителем российского чемпионата в июньском составе сборной Казахстана стал зенитовец Алип, тогда как у армейца Зайнутдинова и выступающего за «Ахмат» Харина возникли проблемы со здоровьем. Дает о себе знать и старая допинговая проблема, что обернулось отстранением трех игроков. Хватало травмированных, но все это только усиливает впечатление от результатов сборной.

Да, во втором тайме Словакия владела инициативой, а ее второй гол отменили из-за фола со стороны Куцки. Но хозяева выстояли в нервной концовке, обернувшейся удалением Дуды. Теперь для повышения в классе Казахстану нужно выиграть один сентябрьский матч, либо хватит двух ничьих, так как при равенстве очков есть преимущество над Словакией по результатам личных встреч.

Группа 3 И В Н П М О Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 Белоруссия 4 0 2 2 1-4 2

Календарь матчей Лиги наций, результаты, турнирные таблицы