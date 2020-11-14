Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Защитник сборной Турции Четин покинул расположение национальной команды

17:49
Теги:

Защитник «Вероны» Мерт Четин покинул сборную Турции из-за травмы, сообщает Football Italia.

23-летний игрок вернулся в Италию после растяжения лодыжкив расположении национальной команды. Таким образом, защитник пропустит матч Лиги наций против России.

11 ноября Четин провел второй тайм товарищеского матча против Хорватии (3:3).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир