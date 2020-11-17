Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл прокомментировал отмену матча 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина.

«У Украины было пять случаев до матча с Германией и три сразу после финального свистка. Инфицированных сразу же поместили в изоляцию. После приезда в Швейцарию вся украинская делегация опять прошла тестирование. Оно показало еще один новый случай, а также положительные результаты у троих футболистов, у которых уже был коронавирус раньше», — цитирует Харстолла издание Blick.

«Насколько это неконтролируемая ситуация? Несмотря на текущие результаты, есть возможность, что люди с отрицательным результатом станут положительными по ходу недели. Я как врач не мог поступить по-другому, хотя мне хотелось бы, чтобы команды вышли на поле, и Швейцария там все решила», — заявил Харстолл.

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария — Украина был запланирован на сегодня. Начало — 22.45 (мск). Чтобы остаться в элите Лиги наций, украинцам нужно было либо не проиграть, либо уступить с разницей в один мяч, самим забив два.