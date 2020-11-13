Власти Лейпцига должны принять решение по матчу Германия — Украина
Власти Лейпцига, где должен пройти матч 5-го тура Лиги наций между сборными Германии и Украины, должны принять решение о проведении игры, сообщает официальный сайт УАФ.
Встреча находится под угрозой из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Немецкие организаторы надеются, что встреча пройдет по плану. Также будет утверждаться решение по поводу того, как будут проходить самоизоляцию игроки с коронавирусом.
Остальная команда продолжает подготовку к матчу и провела тренировку на «РБ Арене» в составе 17 полевых футболистов и 4 вратарей (в заявку смогут попасть три). На 15.00 запланировано прохождение нового тестирования на коронавирус.
Ранее стало известно, что матч Германия — Украина может не состояться из-за вспышки коронавируса у украинцев.
Матч Германия — Украина запланирован на субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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