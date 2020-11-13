Власти Лейпцига, где должен пройти матч 5-го тура Лиги наций между сборными Германии и Украины, должны принять решение о проведении игры, сообщает официальный сайт УАФ.

Встреча находится под угрозой из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Немецкие организаторы надеются, что встреча пройдет по плану. Также будет утверждаться решение по поводу того, как будут проходить самоизоляцию игроки с коронавирусом.

Остальная команда продолжает подготовку к матчу и провела тренировку на «РБ Арене» в составе 17 полевых футболистов и 4 вратарей (в заявку смогут попасть три). На 15.00 запланировано прохождение нового тестирования на коронавирус.

Ранее стало известно, что матч Германия — Украина может не состояться из-за вспышки коронавируса у украинцев.

Матч Германия — Украина запланирован на субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).