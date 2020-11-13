Матч 5-го тура Лиги наций между сборными Германии и Украины может не состояться из-за вспышки коронавируса в украинской команде, сообщает Football.ua.

«На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них четыре игрока. Пять человек остались в гостинице, завтра будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения», — сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

«Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты завтра. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг — 4 игрока и 1 представитель группы», — заявил Шевченко.

Матч Германия — Украина должен состояться в субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).