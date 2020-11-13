Матч Германия — Украина может не состояться
Матч 5-го тура Лиги наций между сборными Германии и Украины может не состояться из-за вспышки коронавируса в украинской команде, сообщает Football.ua.
«На данный момент пришли результаты теста, пять человек позитивных, из них четыре игрока. Пять человек остались в гостинице, завтра будет еще одно тестирование. Ждем информации от организаторов по матчу. Мы будем тренироваться, отгородим себя от общения», — сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции.
«Отменят ли матч? Я не знаю. Нас поставили в известность о том, что мы должны пройти еще одни тесты завтра. Ждем полной информации, УЕФА будет принимать решение, службы которые за это отвечают, немецкое правительство, наверное. У команды есть очаг — 4 игрока и 1 представитель группы», — заявил Шевченко.
Матч Германия — Украина должен состояться в субботу, 14 ноября. Начало — в 22.45 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://football.ua/nationsleague/435875-chetyre-igroka-sbornojj-ukrainy-zarazilis-koronavirusom-match-protiv-germanii-pod-ugrozojj-sryva.html