Вернер объяснил, за счет чего Германия переиграла Италию

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал победу над Италией (5:2) в Лиге наций.

«Мы хотели сразу начать диктовать свои условия сопернику и нарушить его план на игру, что и удалось сделать. Впервые за четыре матча мы владели ощутимым преимуществом, удачно прессинговали и показали, на что действительно способны», — цитирует пресс-служба УЕФА Вернера.

Германия с 6 очками занимает 2-е место в 3-й группе дивизиона А. Италия с 5 баллами на счету находится на 3-й строчке. Лидирует Венгрия (7 очков), замыкает таблицу Англия (2).