Мюллер надеется, что сборная Германии выйдет в финал Лиги наций

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после победы над Италией (5:2) в Лиге наций выразил надежду на выход в финал турнира.

«Сегодня мы были голодны , хотя никогда заранее не знаешь, как пойдут дела. При поддержке болельщиков мы показали отличный футбол. Наши амбиции — выход в финальный турнир Лиги наций», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллера.

Германия с 6 очками занимает 2-е место в 3-й группе дивизиона А. Италия с 5 баллами на счету находится на 3-й строчке. Лидирует Венгрия (7 очков), замыкает таблицу Англия (2).