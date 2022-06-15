Полузащитник сборной Италии Николо Барелла прокомментировал поражение от Германии (2:5) в матче Лиги наций.

«Это начало нового путешествия для нас. Такие матчи порой случаются. Мы разочарованы результатом, но эта сборная Германии очень сильна. Если ты делаешь ошибки, то тебя за них наказывают.

Такие матчи должны нас многому научить. Просим прощения у болельщиков, которые приехали нас поддержать. Сказался недостаток опыта. Но борьба в группе еще не завершена, и мы попробуем занять первое место», — цитирует пресс-служба УЕФА Барелла.

Германия с 6 очками занимает 2-е место в 3-й группе дивизиона А. Италия с 5 баллами на счету находится на 3-й строчке. Лидирует Венгрия (7 очков), замыкает таблицу Англия (2).