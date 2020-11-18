Стали известны стартовые составы Венгрии и Турции на матч группового турнира Лиги наций. В составе турок появится бывший футболист ЦСКА Джанер Эркин. Команды играют в одной группе с Россией, которая параллельно проведет игру с Сербией.

Венгрия: Дибус — Ланг, Хандья, Ат. Солои, Фиола, Кальмар — Него, А. Надь, Шигер — Кеньвеш, Н. Николич.

Турция: Мерт Гюнок — Махмут Текдемир, Мерих Демирал, Озан Кабак, Джанер Эркин — Озан Туфан — Ирфан Кахведжи, Сангаре, Кенан Караман, Хакан Чалханоглу — Дженк Тосун.

Трансляция матча Венгрия — Турция