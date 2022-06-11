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Сегодня, 20:45

Венгрия — Германия: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

11 июня Венгрия сыграет с Германией в матче Лиги наций
Читать «СЭ» в
Сборная Германии.
Фото Reuters

В субботу, 11 июня, в Будапеште на арене Ференца Пушкаша сборная Венгрии примет команду Германии в матче Лиги наций. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В отборе на ЧМ-2022 Германия набрала 27 очков и заработала путевку на турнир. В Лиге наций команда два матча сыграла вничью: с Италией (1:1) и с Англией (1:1).

Венгрия не сумела пробиться на чемпионат мира. В Лиге наций венгры обыграли Англию (1:0), следом за чем уступили Италии (1:2).

Лига наций A. Группа 3
11 июн, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Германия

Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
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