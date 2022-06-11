В субботу, 11 июня, в группе 3 Лиги наций Англия примет Италию. Встреча пройдет на стадионе «Молиньо» в Вулверхэмптоне и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру польский арбитр Шимон Марчиняк.

В отборе на Чемпионат мира в Катаре Англия одержала восемь побед и две игры провела вничью. В первом туре Лиги наций британская сборная проиграла сборной Венгрии (0:1), затем сыграла вничью с Германией (1:1).

В отборочном турнире на Чемпионат мира в Катаре Италия не смогла выйти на первую строчку, уступив ее Швейцарии. В плей-офф команда Роберто Манчини проиграла Северной Македонии.

В июне итальянская команда проиграла Аргентине (0:3) в матче Финалиссимы. В Лиге наций стартовала с ничьи в игре с Германией (1:1). В последнем матче итальянцы обыграли Венгрию (2:1).