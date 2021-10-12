Ван дер Варт: «Куртуа ноет. У вас отпуск полгода, вы только играете в футбол и получаете огромные деньги»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт отреагировал на высказывания вратаря национальной команды Бельгии Тибо Куртуа, раскритиковавшего УЕФА за проведение матча за третье место в Лиге наций.

«По-моему, это ерунда. Куртуа ноет: у вас отпуск полгода, вы только играете в футбол и получаете огромные деньги. Да, график игр плотный, но все мы проходили через это. Соревнования — это самое веселое в футболе», — приводит слова ван дер Варта Marca.

10 октября сборные Италии и Бельгии встречались в матче за третье место Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Турине и завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. После игры Куртуа пожаловался на плотный график футболистов.