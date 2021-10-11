Французский судья назвал чистым гол Мбаппе в матче финала Лиги наций с Испанией

Бывший французский судья Бруно Деррьен прокомментировал гол нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций против национальной команды Испании (2:1).

«В сезоне-2013/14 начали действовать новые правила, гол Мбаппе чистый. Мы можем не любить правила, говорить, что они убивают дух футбола, но сейчас они действуют. С точки зрения применения правил гол засчитан справедливо», — приводит слова Деррьена RMC Sport.

По мнению судьи, нужно вернуться к прежним правилам офсайда.

«Я бы не считал положение вне игры лишь в том случае, если игрок сам отдает пас сопернику. Но в случае с попыткой перехвата испанца, ситуация была другой. Он пытался прервать передачу», — сказал он.

На 80-й минуте встречи Испания — Франция Мбаппе забил спорный гол. По стоп-кадрам создается впечатление, что 22-летний форвард находился в офсайде.