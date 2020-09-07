Украина проиграла впервые с 2018 года. Беспроигрышная серия в третий раз закончилась на 13-м матче

Сборная Украины прервала беспроигрышную серию, длившуюся 12 матчей подряд (8 побед, 4 ничьи). В игре Лиги наций команда Андрея Шевченко потерпела разгромное поражение от Испании — 0:4.

Предыдущее поражение произошло 16 ноября 2018 против Словакии, также в Лиге наций (1:4). Та игра не имела для украинцев турнирного значения, и на матч вышел экспериментальный состав. До этого украинцы проигрывали почти три года назад — в октябре 2017 года (0:2 с Хорватией).

Украина повторила свой рекорд беспроигрышной серии. С 1997 по 1999 год сборная также не проигрывала 12 матчей подряд, причем последней игрой серии стал знаменитый матч против России в отборе Евро-2000 (1:1 и ляп Александра Филимонова на последних минутах).

Также 12 раз подряд украинцы не проигрывали с 2012 по 2013 год.