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«Турки выглядят предпочтительнее венгров». Черчесов — о матчах Лиги наций

16:09
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от октябрьских матчей Лиги наций против сборных Турции и Венгрии.

«С точки зрения атакующей игры, как мне кажется, сборная Турции смотрится предпочтительнее венгров. В ближайшее время разберем их контрольный матч против Германии, чтобы понять, как самим играть и действовать. Нам предстоит проделать много работы, ведь цель — победа в двух встречах», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».

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