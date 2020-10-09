«Турки выглядят предпочтительнее венгров». Черчесов — о матчах Лиги наций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от октябрьских матчей Лиги наций против сборных Турции и Венгрии.
«С точки зрения атакующей игры, как мне кажется, сборная Турции смотрится предпочтительнее венгров. В ближайшее время разберем их контрольный матч против Германии, чтобы понять, как самим играть и действовать. Нам предстоит проделать много работы, ведь цель — победа в двух встречах», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».
Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.