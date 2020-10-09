Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от октябрьских матчей Лиги наций против сборных Турции и Венгрии.

«С точки зрения атакующей игры, как мне кажется, сборная Турции смотрится предпочтительнее венгров. В ближайшее время разберем их контрольный матч против Германии, чтобы понять, как самим играть и действовать. Нам предстоит проделать много работы, ведь цель — победа в двух встречах», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».