Турция — Россия: все голы матча
В матче группового турнира Лиги наций Турция принимает Россию.
Счет на 11-й минуте открыл Денис Черышев с передачи Далера Кузяева. Для 29-летнего хавбека мяч стал 12-м в составе сборной.
Демирал грубо ошибся, а наши парни не простили ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020
Черышев открыл счет в матче после классной передачи Кузяева. Смотрим дальше: https://t.co/T4pMC2Giyc pic.twitter.com/DkxhTUuads
На 26-й минуте Кенан Караман сравнял счет, пробив головой в падении с передачи экс-хавбека ЦСКА Джанера Эркина.
Через 6 минут Дженгиз Юндер вывел Турцию вперед.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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