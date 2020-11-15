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Турция — Россия: все голы матча

20:32
Турция — Россия. Денис Черышев открывает счет в матче. Фото Reuters
Турция — Россия. Денис Черышев открывает счет в матче. Фото Reuters
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В матче группового турнира Лиги наций Турция принимает Россию.

Счет на 11-й минуте открыл Денис Черышев с передачи Далера Кузяева. Для 29-летнего хавбека мяч стал 12-м в составе сборной.

На 26-й минуте Кенан Караман сравнял счет, пробив головой в падении с передачи экс-хавбека ЦСКА Джанера Эркина.

Через 6 минут Дженгиз Юндер вывел Турцию вперед.

Трансляция матча Турция — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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