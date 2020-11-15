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Турция — Россия: стартовые составы сборных на матч Лиги наций

18:40
Антон Заболотный. Фото "СЭ"
Антон Заболотный. Фото "СЭ"
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Сборная России назвала состав на гостевой матч Лиги наций против Турции.

С первых минут на поле выйдут защитник Андрей Семенов и нападающий Антон Заболотный. Хавбек Роман Зобнин сыграет на правом фланге.

Россия: Гильерме — Зобнин, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков — Алексей Миранчук, Кузяев, Оздоев, Черышев — Заболотный.

Защитник Дмитрий Живоглядов, полузащитники Даниил Лесовой, Андрей Мостовой, Константин Кучаев, а также нападающий Федор Чалов остались вне заявки.

Турция — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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