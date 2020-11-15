Турция — Россия: стартовые составы сборных на матч Лиги наций
Сборная России назвала состав на гостевой матч Лиги наций против Турции.
С первых минут на поле выйдут защитник Андрей Семенов и нападающий Антон Заболотный. Хавбек Роман Зобнин сыграет на правом фланге.
Россия: Гильерме — Зобнин, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков — Алексей Миранчук, Кузяев, Оздоев, Черышев — Заболотный.
Защитник Дмитрий Живоглядов, полузащитники Даниил Лесовой, Андрей Мостовой, Константин Кучаев, а также нападающий Федор Чалов остались вне заявки.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.