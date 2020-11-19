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Тренер Сербии признал, что его команде повезло в матче с Россией

02:45
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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович после победы над Россией в Лиге наций (5:0) признал, что его команде немного повезло. Еще в первом тайме сербы забили четыре мяча.

— Матч был хороший, — цитирует пресс-служба УЕФА Тумбаковича. — Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось. Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал все ради победы в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.

Сербия — Россия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030128--serbia-vs-russia/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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