Тренер сборной Турции: «Россия будет играть агрессивно»

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Россией дал оценку сопернику.

— Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьевки чемпионата мира, — сказал Гюнеш. — Россия провела хороший матч с Молдавией. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч непохож на предыдущий.

— Нет ли зараженных в команде, учитывая историю с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, который в среду вышел играть против вас, будучи больным ковидом?

— Конечно, мы провели тесты, результаты пока отрицательные. На состав команды это не повлияет. Мы сейчас живем в особое время, нужно принимать все меры предосторожности. Я ношу маску и веду себя аккуратно, но нужно, чтобы все это делали.