Тренер сборной Турции: «Россия будет играть агрессивно»
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Россией дал оценку сопернику.
— Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьевки чемпионата мира, — сказал Гюнеш. — Россия провела хороший матч с Молдавией. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч непохож на предыдущий.
— Нет ли зараженных в команде, учитывая историю с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, который в среду вышел играть против вас, будучи больным ковидом?
— Конечно, мы провели тесты, результаты пока отрицательные. На состав команды это не повлияет. Мы сейчас живем в особое время, нужно принимать все меры предосторожности. Я ношу маску и веду себя аккуратно, но нужно, чтобы все это делали.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.