Луис Энрике рассказал, благодаря чему Испания сможет обыграть Чехию в Лиге наций

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал настрой команды перед матчем со сборной Чехии во втором туре Лиги наций.

«Нас ожидает очень сложная игра против сборной Чехии. Команда вышла из Лиги B, но показала, что может обыграть кого угодно. Это смелая команда, которая очень хорошо защищается, а также играет дома. Нам очень повезло, потому что игроки Испании умны и обладают высоким качеством, и это то, чем я должен воспользоваться», — цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Сборная Испания дома сыграла вничью с Португалией (1:1). Чехия дома обыграла в домашнем матче Швейцарию (2:1).

Матч между Чехией и Испанией пройдет 5 июня на стадионе Синобо в Праге. Начало матча — 21:45 по московскому времени.