Тренер сборной Чехии: «Я даже мечтать не мог, что у нас будет четыре очка после двух матчей в Лиге наций»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы подвел итоги матча Лиги наций против Испании (2:2).

«Футболисты очень старались, считаю, что и с тактикой мы не ошиблись. Мы играли от обороны, но в таком матче по-другому и быть не могло, и ребята думали то же самое. Должен признать: я даже мечтать не мог о том, что у нас будет четыре очка после двух матчей в этой группе. Томаш Соучек сказал, что мы разочарованы ничьей с Испанией. Это говорит само за себя», — приводит слоа Шилгавы официальный сайт УЕФА.

Сборная Чехии занимает второе место в группе 2 лиги A Лиги наций с 4 очками в 2 матчах, Испания идет на третьей строчке с 2 очками в 2 играх.

В следующем туре чехи сыграют с Португалией, а испанцы — со Швейцарией. Оба матча пройдут 9 июня и начнутся в 21.45 (мск).