Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги наций против Швейцарии (4:0).

«Я не знаю, что еще сказать. Я повторю, он лучший игрок в мире. Что еще я могу сказать? Думаю, все уже сказано», — цитирует Саншута Record.

Роналду обновил рекорд по голам за сборную. На счету португальца 117 голов в 188 матчах.

В следующем матче португальцы сыграют с Чехией 9 июня.