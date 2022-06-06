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Главный тренер сборной Португалии Сантуш — о дубле Роналду в ворота Швейцарии: «Он лучший игрок в мире»

Главный тренер сборной Португалии Сантуш считает Роналду лучшим игроком в мире
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги наций против Швейцарии (4:0).

«Я не знаю, что еще сказать. Я повторю, он лучший игрок в мире. Что еще я могу сказать? Думаю, все уже сказано», — цитирует Саншута Record.

Роналду обновил рекорд по голам за сборную. На счету португальца 117 голов в 188 матчах.

В следующем матче португальцы сыграют с Чехией 9 июня.

Источник: https://www.record.pt/internacional/competicoes-de-selecoes/liga-das-nacoes/detalhe/fernando-santos-sem-palavras-para-cristiano-ronaldo-o-que-se-pode-dizer-mais
Криштиану Роналду
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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