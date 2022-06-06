Луис Энрике: «Сборная Чехии доставила нам много проблем»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча Лиги наций против Чехии (2:2).

«Это был сложный матч с самого начала. Большую часть игры это были не мы, нам было не комфортно. Мы не играли так, как хотели. Не буду говорить, честный это результат или нет. Думаю, у нас было больше шансов на победу. В первом тайме у нас были проблемы с соперником, который хорошо защищался и играл агрессивно. Чехи доставили много проблем», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Сборная Чехии занимает второе место в группе 2 лиги A Лиги наций с 4 очками в 2 матчах, Испания идет на третьей строчке с 2 очками в 2 играх.

В следующем туре чехи сыграют с Португалией, а испанцы — со Швейцарией. Оба матча пройдут 9 июня и начнутся в 21.45 (мск).