Соучек: «Сборная Чехии сыграла с Испанией лучше, чем в домашнем матче»

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек подвел итоги матча Лиги наций против Испании (0:2).

«Я должен поздравить всю команду. Мы сыграли лучше, чем в домашнем матче с Испанией. В матчах на выезде труднее играть на максимуме все 90 минут и в то же время сохранять баланс и пользоваться своими шансами. Это непросто, особенно в гостях, поэтому мы должны поработать над продуктивностью», — приводит слова Соучека официальный сайт УЕФА.

В первом матче Чехия сыграла вничью с Испанией (1:1).

Испания набрала 8 очков и поднялась на первое место в группе. Чехия осталась на третьей строчке (4 очка).