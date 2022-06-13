Джака: «Я знал, что мы можем победить сборную Португалии»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подвел итоги матча Лиги наций против Португалии (1:0).

«После трех проигранных игр мы знали, что должны показать что-то еще. Первые два матча на выезде с Чехией и Португалией были очень плохими ... Против Испании первая половина была в порядке, а вторая намного лучше. У меня было хорошее предчувствие перед игрой, потому что я знал, что мы можем победить такую команду, как Португалия, потому что у нас есть для этого качество. Я более чем рад за команду, за людей, которые всегда поддерживают нас. Сегодня мы взяли большие три очка», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в матче забил Харис Сеферович на первой минуте встречи. Форвард португальцев Криштиану Роналду не попал в заявку на игру.

После этого матча Португалия с 7 очками опустилась на второе место группы 2 лиги А, Швейцария с 3 очками — на последней строчке.