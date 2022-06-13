Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 02:33

Джака: «Я знал, что мы можем победить сборную Португалии»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подвел итоги матча Лиги наций против Португалии (1:0).

«После трех проигранных игр мы знали, что должны показать что-то еще. Первые два матча на выезде с Чехией и Португалией были очень плохими ... Против Испании первая половина была в порядке, а вторая намного лучше. У меня было хорошее предчувствие перед игрой, потому что я знал, что мы можем победить такую команду, как Португалия, потому что у нас есть для этого качество. Я более чем рад за команду, за людей, которые всегда поддерживают нас. Сегодня мы взяли большие три очка», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в матче забил Харис Сеферович на первой минуте встречи. Форвард португальцев Криштиану Роналду не попал в заявку на игру.

После этого матча Португалия с 7 очками опустилась на второе место группы 2 лиги А, Швейцария с 3 очками — на последней строчке.

Гранит Джака
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Слуцкий с бургером и скандал с МОК. «Макдоналдс» переродился в России, а в мировом спорте остается ключевым игроком
Дерется за Перу, попала под обстрел в Лиме и преподает танцы. Киргизская чемпионка UFC Валентина Шевченко седьмой раз защищает титул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луис Энрике подвел итоги матча Лиги наций против Чехии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости