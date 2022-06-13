Холанн: «Обыграть сборную Швеции в последнем матче сезона — это прекрасно»

Форвард сборной Норвегии Эрлин Холанн подвел итоги матча Лиги наций против Швеции (3:2).

«У меня нет слов! Это первый раз, когда я играю переполненном домашнем норвежском стадионе. А выиграть у Швеции в последнем матче сезона — это прекрасно», — приводит слова Холанна TV2 Norway.

Холанн стал автором дубля в матче со Швецией. 21-летний норвежец забил 20 голов в 21 матче за национальную команду и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории страны.

Норвегия набрала 10 очков и упрочила свое лидерство в 4-й группе лиги B. Швеция идет на третьем месте (3 очка).