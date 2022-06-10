Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал поражение от Португалии (0:2) в матче Лиги наций.

«У нас не получилось сыграть так, как мы это сделали в матче с Испанией, когда мы оборонялись очень аккуратно. Мы допустили две тактические ошибки и пропустили два мяча. Во втором тайме мы стали играть лучше и создали опасные моменты. Жаль, что не забили, игра стала бы интереснее.

В первом тайме мы играли несколько статично и пассивно. У нас не получалось проводить контратаки разрезающими передачами, хотя пространство для этого было. Но нужно отдать должное классу соперника, в составе португальцев играли очень большие футболисты», — цитирует пресс-служба УЕФА Шилгавы.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Игры состоятся 12 июня.