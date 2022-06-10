Фернанду Сантуш: «Бернарду Силва полностью израсходовал свои аккумуляторы»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Чехией в Лиге наций поделился ожиданиями от следующего матча.

«Швейцария? Посмотрим. Факт в том, что налицо некоторая усталость. Это естественно. У отдельных игроков это выражается сильнее, чем у других. Бернарду Силва полностью израсходовал свои аккумуляторы. Это очень важный игрок, когда он теряет скорость, приходится сложно. И речь не только о нем. Устали и другие. Особенно те, кому приходится атаковать из глубины», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Встречи состоятся 12 июня.