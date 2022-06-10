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Фернанду Сантуш: «Бернарду Силва полностью израсходовал свои аккумуляторы»

Фернанду Сантуш рассказал об усталости у игроков сборной Португалии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Чехией в Лиге наций поделился ожиданиями от следующего матча.

«Швейцария? Посмотрим. Факт в том, что налицо некоторая усталость. Это естественно. У отдельных игроков это выражается сильнее, чем у других. Бернарду Силва полностью израсходовал свои аккумуляторы. Это очень важный игрок, когда он теряет скорость, приходится сложно. И речь не только о нем. Устали и другие. Особенно те, кому приходится атаковать из глубины», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Встречи состоятся 12 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034466--portugal-vs-czech-republic/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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