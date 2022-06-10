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Сегодня, 02:06

Гедеш — о победе над Чехией: «Задуманное у нас получилось»

Гедеш прокомментировал победу над Чехией
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш прокомментировал победу над Чехией (2:0) в матче Лиги наций.

«Мы провели отличный матч. Мы знали, что сборная Чехии будет играть в закрытый футбол и постарались удачно воспользоваться пространством и быстро перемещать мяч. Задуманное у нас получилось, и мы забили дважды. После перерыва и хотели увеличить преимущество, но сборная Чехии это не позволила. Это команда со своими сильными сторонами. Мы рассчитывали на более крупный счет, но в любом случае это важная победа», — цитирует пресс-служба УЕФА Гедеша.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Игры состоятся 12 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034466--portugal-vs-czech-republic/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
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