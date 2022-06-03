Шилгавы похвалил Кухту за игру в матче против Швейцарии и первый гол за сборную

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы оценил игру Яна Кухты в матче Лиги наций против Швейцарии (2:1) в Лиге наций. В этой встрече он забил свой первый гол за национальную команду.

«Ян Кухта проделал большую работу, неустанно прессинговал, много бегал и был очень опасен, много работал на пространстве. Я очень доволен его выступлением сегодня вечером», — цитирует пресс-служба УЕФА Шилгавы.

Напомним, 25-летний Кухта является игроком московского «Локомотива». В этом сезоне он забил 3 гола в 10 матчах чемпионата России.