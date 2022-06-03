Роналду не забивает в пяти подряд матчах за сборную Португалии

Сборная Португалии сыграла вничью в матче Лиги наций против Испании (1:1). Единственный гол в составе португальцев забил Рикарду Орта.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл 62 минуты, но результативными действиями не отметился. Таким образом, он не может забить уже на протяжении пяти матчей.

Напомним, последний раз Роналду забивал за сборную Португалии 12 октября 2021 года. Тогда он оформил хет-трик в игре с Люксембургом (5:0).

Следующим соперником сборной Португалии будет Швейцария. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.