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Сегодня, 04:13

Роналду не забивает в пяти подряд матчах за сборную Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Португалии сыграла вничью в матче Лиги наций против Испании (1:1). Единственный гол в составе португальцев забил Рикарду Орта.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл 62 минуты, но результативными действиями не отметился. Таким образом, он не может забить уже на протяжении пяти матчей.

Напомним, последний раз Роналду забивал за сборную Португалии 12 октября 2021 года. Тогда он оформил хет-трик в игре с Люксембургом (5:0).

Следующим соперником сборной Португалии будет Швейцария. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Криштиану Роналду
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
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