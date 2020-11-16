Шевченко: «Если будет достаточно игроков после тестов, то сыграем со Швейцарией»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что необходимо, чтобы матч Лиги наций со сборной Швейцарии состоялся. Ранее сообщалось, что три игрока украинской команды заразились коронавирусом, и проведение игры под вопросом.

«Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты, — цитирует Шевченко Tribuna.com. — Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу. Ждем повторные тесты. Если у нас будет достаточное число игроков для проведения матча, мы будем выходить и играть. Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу.

Если нужно будет сделать еще раз тесты — мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят еще раз пройти тестирование, мы выполним это. Считаю, Швейцария и Украина заслужила право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества.

Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать все лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой".

Матч Украина — Швейцария запланирован на 17 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.