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Шевченко: «Если будет достаточно игроков после тестов, то сыграем со Швейцарией»

23:09
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что необходимо, чтобы матч Лиги наций со сборной Швейцарии состоялся. Ранее сообщалось, что три игрока украинской команды заразились коронавирусом, и проведение игры под вопросом.

«Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты, — цитирует Шевченко Tribuna.com. — Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу. Ждем повторные тесты. Если у нас будет достаточное число игроков для проведения матча, мы будем выходить и играть. Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу.

Если нужно будет сделать еще раз тесты — мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят еще раз пройти тестирование, мы выполним это. Считаю, Швейцария и Украина заслужила право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества.

Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать все лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой".

Матч Украина — Швейцария запланирован на 17 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1091051805-andrej-shevchenko-esli-budet-dostatochno-igrokov-posle-rezultatov-test.html

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