Потерпев поражение в Белграде (0:5), сборная России продлила безвыигрышную серию до шести матчей. Это один из худших результатов в истории отечественного футбола. Более продолжительные неудачные серии случались у команды Российской империи в 1912-1914 годах (восемь встреч) и команды Черчесова перед домашним чемпионатов мира. В 2017-2018 годах россияне не знали победы в семи играх кряду пока не разгромили в Лужниках Саудовскую Аравию. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола