Шесть матчей без побед — не худший результат в карьере Черчесова
Потерпев поражение в Белграде (0:5), сборная России продлила безвыигрышную серию до шести матчей. Это один из худших результатов в истории отечественного футбола. Более продолжительные неудачные серии случались у команды Российской империи в 1912-1914 годах (восемь встреч) и команды Черчесова перед домашним чемпионатов мира. В 2017-2018 годах россияне не знали победы в семи играх кряду пока не разгромили в Лужниках Саудовскую Аравию. (Кирилл Бурдаков)
Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола
|
Команда
|
Тренер
|
Год
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
Завершение
|
Российская империя
|
Георгий Дюперон/Роберт Фульда
|
1912-1914
|
8
|
3
|
5
|
7-40
|
-
|
Россия
|
Станислав Черчесов
|
2017-2018
|
7
|
3
|
4
|
6-13
|
Сауд.Аравия — 5:0
|
СССР
|
Евгений Горянский
|
1973
|
6
|
2
|
4
|
1-5
|
Увольнение
|
СНГ
|
Анатолий Бышовец
|
1992
|
6
|
5
|
1
|
5-8
|
Увольнение
|
Россия
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
6
|
0
|
6
|
5-14
|
Увольнение
|
Россия
|
Леонид Слуцкий
|
2016
|
6
|
2
|
4
|
6-13
|
Увольнение
|
Россия
|
Станислав Черчесов
|
2020
|
6
|
3
|
3
|
4-11
|
?
|
СССР
|
Николай Морозов
|
1964-1965
|
5
|
4
|
1
|
3-4
|
Греция — 3:1
|
СССР
|
Эдуард Малофеев
|
1986
|
5
|
1
|
4
|
1-6
|
Увольнение
|
Россия
|
Олег Романцев
|
2002
|
5
|
3
|
2
|
3-6
|
Тунис — 2:0
|
Россия
|
Георгий Ярцев
|
2004
|
5
|
2
|
3
|
4-8
|
Греция — 2:1
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