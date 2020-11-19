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Шесть матчей без побед — не худший результат в карьере Черчесова

01:03
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Потерпев поражение в Белграде (0:5), сборная России продлила безвыигрышную серию до шести матчей. Это один из худших результатов в истории отечественного футбола. Более продолжительные неудачные серии случались у команды Российской империи в 1912-1914 годах (восемь встреч) и команды Черчесова перед домашним чемпионатов мира. В 2017-2018 годах россияне не знали победы в семи играх кряду пока не разгромили в Лужниках Саудовскую Аравию. (Кирилл Бурдаков)

Самые продолжительные серии без побед для одного тренерского штаба в истории отечественного футбола

Команда

Тренер

Год

И

Н

П

М

Завершение

Российская империя

Георгий Дюперон/Роберт Фульда

1912-1914

8

3

5

7-40

-

Россия

Станислав Черчесов

2017-2018

7

3

4

6-13

Сауд.Аравия — 5:0

СССР

Евгений Горянский

1973

6

2

4

1-5

Увольнение

СНГ

Анатолий Бышовец

1992

6

5

1

5-8

Увольнение

Россия

Анатолий Бышовец

1998

6

0

6

5-14

Увольнение

Россия

Леонид Слуцкий

2016

6

2

4

6-13

Увольнение

Россия

Станислав Черчесов

2020

6

3

3

4-11

?

СССР

Николай Морозов

1964-1965

5

4

1

3-4

Греция — 3:1

СССР

Эдуард Малофеев

1986

5

1

4

1-6

Увольнение

Россия

Олег Романцев

2002

5

3

2

3-6

Тунис — 2:0

Россия

Георгий Ярцев

2004

5

2

3

4-8

Греция — 2:1

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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