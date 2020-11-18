Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче против Сербии в Лиги наций 18 ноября.

— Чего можно опасаться перед завтрашней игрой?

— Все сейчас побаиваются судей. Думаю, сейчас это самая большая угроза, которая объявилась после матчей с Турцией. Такое впечатление, как будто бы мы раньше не сталкивались с таким в РПЛ. Если говорить серьезно, несмотря на поражение и то, что на результат повлияла игра в меньшинстве, во всем остальном, они испытание прошли. В целом есть некий оптимизм. Есть хорошая информация для переосмысления после игр в Турции. Я думаю, у нас есть хорошая возможность оказаться на первом месте. Тем более, по прошедшим матчам, мы уже себе зарезервировали место на выход из группы. В остальном многое будет зависеть, насколько удастся абстрагироваться от предыдущего результата и учесть, что Сербия, которая будет сейчас играть, это уже не та Сербия первого матча. Они с венграми показали тот футбол, который требует от нас напряжения и игры на пределе своих возможностей.

— Учитывая, что сербы занимают сейчас последнюю строчку, не думаете, что в предстоящей игре будут усиленно атаковать?

— Я думаю, что вне зависимости от занимаемого места, есть понимание престижности, мотивации и ответственности перед болельщиками. Поэтому и у наших игроков после последних пяти проведенных матчей есть желание победить, снять напряженность и разочарование. Сегодня можно говорить, что у нас есть хорошие шансы не проиграть, а для того, чтобы выиграть, тут будет все зависеть от тактики и состава. (Екатерина Звенигородская)