Сербия — Россия: прогноз Боярского на матч Лиги наций 18 ноября
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги наций между Россией и Сербией, который пройдет 18 ноября в Белграде.
— Восторженных ожиданий от матча с Сербией у меня нет, — сказал Боярский «СЭ». — Пока Дзюба не вернется, энергия команды будет на низком уровне. Сборная в хорошем состоянии, но сербы играют здорово. Думаю, будет ничья. Иллюзий перед этим матчем у меня нет.
— Почему из отсутствующих футболистов вы выделяете только Дзюбу?
— Он очень энергичный человек. В принципе все с составом в порядке.
— При проигрыше сербам можно будет назвать этот цикл в Лиге наций провальным?
— Можно. Вообще я считаю, что надо переключаться на внутренний чемпионат. Это будет интереснее, чем международные игры. (Константин Колмаков)
Матч Лиги наций Сербия — Россия начнется в 22.45 (мск).