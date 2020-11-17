Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги наций между Россией и Сербией, который пройдет 18 ноября в Белграде.

— Восторженных ожиданий от матча с Сербией у меня нет, — сказал Боярский «СЭ». — Пока Дзюба не вернется, энергия команды будет на низком уровне. Сборная в хорошем состоянии, но сербы играют здорово. Думаю, будет ничья. Иллюзий перед этим матчем у меня нет.

— Почему из отсутствующих футболистов вы выделяете только Дзюбу?

— Он очень энергичный человек. В принципе все с составом в порядке.

— При проигрыше сербам можно будет назвать этот цикл в Лиге наций провальным?

— Можно. Вообще я считаю, что надо переключаться на внутренний чемпионат. Это будет интереснее, чем международные игры. (Константин Колмаков)

Матч Лиги наций Сербия — Россия начнется в 22.45 (мск).