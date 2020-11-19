Крупнее проигрывали только португальцам

Проиграв Сербии в матче Лиги наций (0:5), сборная России потерпела девятое в истории разгромное поражение в официальных матчах. При это россияне только в одной встрече уступали с более крупным счет — в октябре 2004 года Португалии. По числу крупных неудач Станислав Черчесов сравнялся с Гусом Хиддинком (по три), по одному разгрому терпели Олег Романцев, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения сборной России в официальных матчах