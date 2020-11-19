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Крупнее проигрывали только португальцам

01:15
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Проиграв Сербии в матче Лиги наций (0:5), сборная России потерпела девятое в истории разгромное поражение в официальных матчах. При это россияне только в одной встрече уступали с более крупным счет — в октябре 2004 года Португалии. По числу крупных неудач Станислав Черчесов сравнялся с Гусом Хиддинком (по три), по одному разгрому терпели Олег Романцев, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения сборной России в официальных матчах

Дата

Турнир

Главный тренер

Матч

Разность

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г) — 1:7

-6

18.11.2020

ЛН

Станислав Черчесов

Сербия (г) — 0:5

-5

16.06.1996

ЧЕ

Олег Романцев

Германия (н) — 0:3

-3

12.09.2007

ОЧЕ

Гус Хиддинк

Англия (г) — 0:3

-3

10.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

-3

26.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 0:3

-3

20.06.2016

ЧЕ

Леонид Слуцкий

Уэльс (н) — 0:3

-3

25.06.2018

ЧМ

Станислав Черчесов

Уругвай (д) — 0:3

-3

16.11.2019

ОЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (г) — 1:4

-3

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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