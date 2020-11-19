Крупнее проигрывали только португальцам
Проиграв Сербии в матче Лиги наций (0:5), сборная России потерпела девятое в истории разгромное поражение в официальных матчах. При это россияне только в одной встрече уступали с более крупным счет — в октябре 2004 года Португалии. По числу крупных неудач Станислав Черчесов сравнялся с Гусом Хиддинком (по три), по одному разгрому терпели Олег Романцев, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий. (Кирилл Бурдаков)
Крупные поражения сборной России в официальных матчах
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Разность
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г) — 1:7
|
-6
|
18.11.2020
|
ЛН
|
Станислав Черчесов
|
Сербия (г) — 0:5
|
-5
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Олег Романцев
|
Германия (н) — 0:3
|
-3
|
12.09.2007
|
ОЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Англия (г) — 0:3
|
-3
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
-3
|
26.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 0:3
|
-3
|
20.06.2016
|
ЧЕ
|
Леонид Слуцкий
|
Уэльс (н) — 0:3
|
-3
|
25.06.2018
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Уругвай (д) — 0:3
|
-3
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (г) — 1:4
|
-3
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