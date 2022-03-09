Бывший полузащитник «Динамо» Карпович возглавил сборную Казахстана по футболу

Андрей Карпович официально возглавил сборную Казахстана, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

41-летний специалист занял должность исполняющего обязанности главного тренера национальной команды. Первый матч под руководством Карповича сборная Казахстана проведет 24 марта против Молдовы в стыковых матчах Лиги наций.

До Карповича сборную Казахстана тренировал Талгат Байсуфинов, который покинул должность 9 февраля.

Карпович — бывший футболист «Ростова» и «Динамо», также он выступал за «Локомотив» из Астаны, «Кайрат», «Актобе», «Ордабасы», «Атырау», карагандинский «Шахтер» и другие казахстанские команды. На его счету 55 матчей за сборную Казахстана.

После завершения карьеры футболиста в 2017 году Карпович начал тренерскую деятельность. С 2017 по 2018 год он работал в «Кайрате», после чего с 2019 по 2020 год возглавлял «Окжетпес». В 2021 году специалист стал главным тренером «Кызыл-Жара».