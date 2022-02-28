Албания отказалась играть против сборной России в Лиге наций
Министр иностранных дел Албании Олта Джачка заявила, что сборная страны отказывается играть против российской команды в Лиге наций УЕФА. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
«Албания не будет выступать на спортивных соревнованиях с участием россиян», — заявила Джачка.
Соперниками сборной России по группе 2 в Лиге наций являются Исландия, Израиль и Албания.
27 февраля ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.
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