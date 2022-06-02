Испания сыграла вничью с Португалией в первом туре Лиги наций

Сборная Испании дома сыграла вничью с Португалией в первом туре Лиги наций — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В составе хозяев на 25-й минуте отличился Альваро Мората. У гостей за 8 минут до конца основного времени забил Рикарду Орта.

Португалец Криштиану Роналду вышел на 62-й минуте матча вместо Отавио.

Таким образом Португалия и Испания набрали по 1 очку в группе 2 лиги А. В следующем матче португальцы сыграют против Швейцарии 5 июня. Испания — с Чехией тоже 5 июня.