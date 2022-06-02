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Испания сыграла вничью с Португалией в первом туре Лиги наций

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Испания сыграла вничью с Португалией в первом туре Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Испании дома сыграла вничью с Португалией в первом туре Лиги наций — 1:1. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

В составе хозяев на 25-й минуте отличился Альваро Мората. У гостей за 8 минут до конца основного времени забил Рикарду Орта.

Португалец Криштиану Роналду вышел на 62-й минуте матча вместо Отавио.

Таким образом Португалия и Испания набрали по 1 очку в группе 2 лиги А. В следующем матче португальцы сыграют против Швейцарии 5 июня. Испания — с Чехией тоже 5 июня.

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. Benito Villamarin (Севилья)
Испания
1:1
Португалия
Голы
Мората, 25 (1:0), Орта, 82 (1:1)
Испания
Симон Аспиликуэта Пау Торрес Льоренте Жорди Альба Бускетс Гави (Льоренте, 81) Торрес (Коке, 62) Солер (Ольмо, 62) Сарабия Мората (Рауль де Томас, 70)
Португалия
Кошта Пепе Рафаэл Геррейру Жоау Канселу Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 46) Бернарду Силва Бруну Фернандеш (Матеус Нунес, 81) Данилу Перрейра Отавиу (Гонсалу Гедеш, 62) Андре Силва (Криштиану Роналду, 62) Леан (Орта, 72)
Предупреждения
Сарабия 37’, Льоренте 72’, Бускетс 90+2’  -  Жоау Моутинью 38’, Бернарду Силва 39’, Матеус Нунес 84’, Рафаэл Геррейру 89’, Пепе 90+3’
Судьи
Оливер (Англия)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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