Сборная Чехии заменит вратаря в матче с Португалией

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы перед матчем Лиги наций против Португалии признался, чтол заменит вратаря.

«Должен признать: я даже мечтать не мог о том, что у нас будет четыре очка после двух матчей в этой группе. Томаш Соучек сказал, что мы разочарованы ничьей с Испанией. Это говорит само за себя. Замен в составе много не будет, но у нас точно сменится вратарь. На этот раз сыграет Индржих Станек», — цитирует пресс-служба УЕФА Шилгавы.

Матч Португалия — Чехия состоится в четверг, 9 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.