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Сегодня, 03:24

Сборная Чехии заменит вратаря в матче с Португалией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы перед матчем Лиги наций против Португалии признался, чтол заменит вратаря.

«Должен признать: я даже мечтать не мог о том, что у нас будет четыре очка после двух матчей в этой группе. Томаш Соучек сказал, что мы разочарованы ничьей с Испанией. Это говорит само за себя. Замен в составе много не будет, но у нас точно сменится вратарь. На этот раз сыграет Индржих Станек», — цитирует пресс-служба УЕФА Шилгавы.

Матч Португалия — Чехия состоится в четверг, 9 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-1554862f7756-8e54e6187ee6-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B4%D0
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Лига наций УЕФА
Сборная Чехии по футболу
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