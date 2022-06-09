Фернанду Сантуш надеется, что сборная Португалии навяжет Чехии свою игру

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш отметил, что его команде нужно быть внимательной в матче Лиги наций против Чехии.

«Надо проявить терпение и сыграть внимательно. Чехи обыгрывали Испанию и добились с ней ничьей, а до этого победили Швейцарию. Это неслучайно. Важна будет и индивидуальная изобретательность. Сборная Чехии действует в обороне организованно и плотно. Надо будет выжидать верный момент. Мы не откажемся от своей философии. Будем навязывать сопернику свою игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша.

Матч Португалия — Чехия состоится в четверг, 9 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.