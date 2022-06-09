Дешам считает Лигу наций хорошей возможностью подготовиться к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем Лиги наций против Австрии признался, что считает приемлемой ничью с Хорватией в предыдущей встрече.

«В целом я доволен, но не полностью [ничьей 1:1 в Хорватии]. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату мира и испробовать все варианты игры. Cтараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Австрия — Франция состоится в пятницу, 10 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.