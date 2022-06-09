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Сегодня, 03:10

Дешам считает Лигу наций хорошей возможностью подготовиться к ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем Лиги наций против Австрии признался, что считает приемлемой ничью с Хорватией в предыдущей встрече.

«В целом я доволен, но не полностью [ничьей 1:1 в Хорватии]. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату мира и испробовать все варианты игры. Cтараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Австрия — Франция состоится в пятницу, 10 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-155751c42b38-b8b7305e687e-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D
Дидье Дешам
Сергей Французов
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