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Сегодня, 02:57

Садилек признал, что Португалия была лучше Чехии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Чехии Михал Садилек прокомментировал поражение от Португалии (0:2) в матче Лиги наций.

«Сборная Португалии сегодня была лучше, все это видели. Но моменты были и у нас. После одного из них в первом тайме не забил я. Попади я в ворота, все могло пойти иначе, но пробить идеально не получилось. Мы пропустили два необязательных гола слева, однако после перерыва стали закрывать соперников лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Садилека.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Встречи состоятся 12 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/news/0276-1559750ab447-024a7c0c8c8c-1000--%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F-2-0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Чехии по футболу
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