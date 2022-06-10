Садилек признал, что Португалия была лучше Чехии

Полузащитник сборной Чехии Михал Садилек прокомментировал поражение от Португалии (0:2) в матче Лиги наций.

«Сборная Португалии сегодня была лучше, все это видели. Но моменты были и у нас. После одного из них в первом тайме не забил я. Попади я в ворота, все могло пойти иначе, но пробить идеально не получилось. Мы пропустили два необязательных гола слева, однако после перерыва стали закрывать соперников лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Садилека.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Встречи состоятся 12 июня.