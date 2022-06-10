Сборная Португалии сыграла 100-й матч при Сантуше

Сборная Португалии переиграла команду Чехии (2:0) в матче Лиги наций. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, это был сотый матч сборной Португалии под руководством главного тренера Фернанду Сантуша. В эти 100 встречах португальцы одержали 63 победы, 21 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Встречи состоятся 12 июня.