Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 03:10

Сборная Португалии сыграла 100-й матч при Сантуше

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная Португалии переиграла команду Чехии (2:0) в матче Лиги наций. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, это был сотый матч сборной Португалии под руководством главного тренера Фернанду Сантуша. В эти 100 встречах португальцы одержали 63 победы, 21 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

В следующем матче Португалия встретится с Швейцарией, а Чехия сыграет против Испании. Встречи состоятся 12 июня.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
0
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Скатертью дорога. Почему уход Паоло Ваноли может спасти «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Садилек признал, что Португалия была лучше Чехии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости