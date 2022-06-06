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Сегодня, 07:12

Хавбек сборной Чехии остался доволен результатом матча против Испании

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Чехии Якуб Пешек поделился мнением по поводу ничейного матча группового этапа Лиги наций против Испании (2:2).

«Мы можем гордиться этим результатом. Мы хорошо подготовились к матчу. Знали, что часто будем играть без мяча, зато у нас будут возможности для контратак. Доволен, что в одной из них мне удалось забить гол», — цитирует Пешека официальный сайт УЕФА.

Сборная Чехии занимает второе место в группе 2 лиги A Лиги наций с 4 очками в 2 матчах, Испания идет на третьей строчке с 2 очками в 2 играх.

В следующем туре чехи сыграют с Португалией, а испанцы — со Швейцарией. Оба матча пройдут 9 июня и начнутся в 21.45 (мск).

Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
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