Рубен Диаш: "К счастью, Роналду показал себя в нужный момент"

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш - о матче со сборной Швейцарии (3:1) в полуфинале Лиги наций. Хет-трик в этой игре сделал Криштиану Роналду.

- Победа в первом розыгрыше этого турнира многое значила бы. Судьба матча решилась в самой концовке, - цитирует Диаша официальный сайт УЕФА. - При счете 1:1 все понимали, что победит тот, кто забьет второй мяч. К счастью для нас, Криштиану показал себя в нужный момент.

В финале португальцы сыграют с победителем матча Голландия - Англия, который состоится 6 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.

Финальный матч пройдет 9 июня. Начало - в 21.45 по московскому времени.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр