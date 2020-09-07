Польша с Рыбусом и Крыховяком обыграла Боснию

Сборная Польши победила команду Боснии и Герцеговины (2:1) в матче второго тура первой группы дивизиона А Лиги наций.

В составе польской команды в стартовом составе вышли игроки «Локомотива» Мачей Рыбус и Гжегож Крыховяк. У победителей забивали Камиль Глик и Камиль Грощицки. У хозяев отличился с пенальти Харис Хайрадинович.

Польша набрала три очка и занимает третье место. У боснийцев одно очко и четвертая позиция.

Лига наций A

Группа 1

2-й тур

Босния и Герцеговина — Польша — 1:2 (1:1)

Голы: Хайрадинович, 24 — с пенальти (1:0). Глик, 45 (1:1). Грощицки, 67 (1:2).

Босния и Герцеговина: Бегович, Бичакчич, Чивич (Милошевич, 82), Саничанин, Бешич (Джеко, 60), Гояк (Вишча, 46), Хайрадинович, Хаджиахметович, Квржич, Ходжич, Колич.

Польша: Фабяньски, Глик, Кендзера, Беднарек, Крыховяк (Клих, 68), Грощицки (Шиманьски, 80), Рыбус, Зелиньски (Линетти, 85), Гуральски, Юзвяк, Милик.

Предупреждения: Беднарек, 24. Милик, 82. Хаджиахметович, 87.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

7 сентября. Зеница. Стадион «Билино Поле».