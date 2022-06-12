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Сегодня, 01:32

Пейдж — о ничьей с Бельгией: «Уэльс создал моменты против отличной команды и более чем заслужил одно очко»

Пейдж считает, что Уэльс заслужил ничью с Бельгией
Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж подвел итоги матча Лиги наций против Бельгии (1:1).

«Я действительно горжусь игроками за это выступление. Мы создали моменты против отличной команды и более чем заслужили одно очко. Если вы не создаете моментов, пора беспокоиться. Бреннан Джонсон в следующем сезоне будет играть в АПЛ, и мне не терпится увидеть его рост как игрока. Он вышел со скамейки в финале плей-офф и попал в штангу, а сегодня забил. Он замечательный актив для нас», — приводит слова Пейджа официальный сайт УЕФА.

После этого матча Бельгия с 4 очками занимает второе место в группе 4 лиги А, Уэльс с одним очком — на последней строчке.

Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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